Hatay'da 1 milyon 50 bin makaron ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan araçta 1 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akbez Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta arama yapıldı.

Aramada 1 milyon 50 bin makaron ele geçirildi, sürücü K.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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