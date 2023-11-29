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        Hatay'da 1 milyon 50 bin makaron ele geçirildi

        Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan araçta 1 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 21:26 Güncelleme: 29.11.2023 - 21:36
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        Hatay'da 1 milyon 50 bin makaron ele geçirildi
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan araçta 1 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akbez Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta arama yapıldı.

        Aramada 1 milyon 50 bin makaron ele geçirildi, sürücü K.Ü. gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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