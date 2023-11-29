Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 6 farklı hırsızlık suçuna karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 6 farklı hırsızlık suçuna karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il emniyet müdürlüğü ekiplerince iş yeri ve otodan hırsızlık suçlarının olduğu 6 farklı hırsızlık olayının şüphelisi A.K, M.Ç. ve Ö.Ş. yakalandı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada, suçtan elde ettikleri eşyalar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, M.Ç. ve Ö.Ş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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