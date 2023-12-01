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        Hatay'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, cezaevi firarisi hükümlü jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 19:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 19:18
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        Hatay'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde, cezaevi firarisi hükümlü jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, Mahmutlu Mahallesi'nde saklandığını belirlediği hükümlüyü operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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