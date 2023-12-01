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        Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen iki Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 19:34 Güncelleme: 01.12.2023 - 19:34
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        Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen iki Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Belen kara yolunda durdurdukları araçta arama yaptı.

        Araçtaki iki Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden polis, şüpheli M.R'yi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen M.R, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Yabancı uyruklular da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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