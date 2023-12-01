Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen iki Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen iki Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Belen kara yolunda durdurdukları araçta arama yaptı.

Araçtaki iki Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden polis, şüpheli M.R'yi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen M.R, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yabancı uyruklular da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.