Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda konuştu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı ile ilgili "2011 yılında hizmete açtığımız Hatay Havalimanı, yeni terminal binası ve trafik kontrol kulesi gibi diğer üst yapılar depremlerden dolayı ciddi bir hasar görmediyse yeni projeyle havalimanımız taşıma kapasitesi yüksek zemin oluşturularak daha büyük depremlerden etkilenmeden faaliyetine devam edecektir." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı ile ilgili "2011 yılında hizmete açtığımız Hatay Havalimanı, yeni terminal binası ve trafik kontrol kulesi gibi diğer üst yapılar depremlerden dolayı ciddi bir hasar görmediyse yeni projeyle havalimanımız taşıma kapasitesi yüksek zemin oluşturularak daha büyük depremlerden etkilenmeden faaliyetine devam edecektir." dedi.

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'ndaki incelemelerinin ardından yaptığı basın açıklamasında, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına da başsağlığı diledi.

Şu anda hükümetin önceliğinin depremin etkilerini tamamen ortadan kaldırmak olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Hatay'ın Antakya, Defne, Kırıkhan ve Samandağ gibi ilçeleri de depremden en çok etkilenen ilçelerden olmuştur. Maalesef birçok yapı yıkıldı ve birçoğu da kullanılamaz hale geldi. Bu yapılar arasında Hatay Havalimanımız da vardı. Havalimanımızın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması nedeniyle kalıcı yüzey deformasyonları ve 1-1,5 metreye varan kalıcı oturmalar görülmüş, pist ve çevresindeki alan bu oturmalardan etkilenmişti. Ama deprem sonrasında öncelikle insani yardım ve tahliye uçaklarının kullanımına açmak üzere gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti en kısa sürede hizmete açtık."

Uraloğlu, sonrasında oluşan mevcut durum dikkate alınarak altyapının inşası için gerekli çalışmaları başlattıklarını dile getirdi.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yürütülen çalışmalar ve hazırlanan rapor doğrultusunda da bakanlıklarının ilgili birimleriyle gerekli teknik çözümleri geliştirdiklerini aktaran Uraloğlu, 12 Ekim'de Hatay Havalimanı PAT sahaları onarımı ve gelişimi işine ait ihaleyi gerçekleştirdiklerini ve 21 Kasım'da da yapım çalışmalarına başladıklarını söyledi.

- "Havalimanımız depremlerden etkilenmeden faaliyetine devam edecektir"

Hatay Havalimanı'nın yerinin yanlış olduğuna yönelik eleştirilere de değinen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Havalimanlarının yapılabileceği yerlerin tespiti, Uluslararası Sivil Havacılık organizasyonu tarafından yayınlanan sivil havacılık kriterlerine göre yapılan yer seçimi çalışmalarıyla belirlenmektedir. Havalimanı yapılabilecek alternatifler öncelikle, hava araçlarının uçuş operasyonlarını emniyetle yapılabilmesi için gereken alçalma ve tırmanma mesafelerinin sağlanıp sağlanmaması, hakim rüzgar yönü açısından uygun olup olmaması bakımından değerlendirilmektedir. Bunun dışında da arazinin türü, zemin ve yeraltı suyu durumu, drenaj imkanları, kara yolu, enerji nakil hatları, temiz ve atık su kaynakları, şehir merkezine uzaklık ve ulaşım imkanları gibi birçok yönden de inceleme yapılmaktadır. Hatay Havalimanı'nın yer tespiti de belirtilen kriterler dikkate alınarak 1990'lı yıllarda yapılmıştır. Topboğazı, Serinyol, İskenderun ve Amik Ovası olarak tespit edilen 4 alternatif alan üzerinde yapılan detaylı incelemeler neticesinde en uygun alanın, mevcut yeri olduğu belirlenmiştir. Yaptığımız çalışmalar sonrasında o günlerde yapılan tespitin doğruluğunun bugün de geçerli olduğunu gördük. 2011 yılında hizmete açtığımız Hatay Havalimanı, yeni terminal binası ve trafik kontrol kulesi gibi diğer üst yapılar depremlerden dolayı ciddi bir hasar görmediyse yeni projeyle havalimanımız taşıma kapasitesi yüksek zemin oluşturularak daha büyük depremlerden etkilenmeden faaliyetine devam edecektir. Artık tüm ulaşım yapılarımız yerli ve milli kapasitemizle yapılabilmektedir."

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, ülkedeki mühendisler ve kurumlar tarafından projelendirilip inşa edilen çalışmalardan bahsederek, bunların doğanın tüm zorlukları, olumsuz koşullarına rağmen başarıyla tamamlanarak hayata geçtiğini ve hizmete başladığını vurguladı.

- "Havalimanının bulunduğu alanı sel taşkınlarından koruyacağız"

Yeni Hatay Havalimanı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Şimdi yeni Hatay Havalimanımızı güçlendirilmiş zemin aynı zamanda 14 kilometre uzunluğundaki çevre güvenlik duvarını yeniden inşa ederek havalimanının bulunduğu alanı sel taşkınlarından koruyacağız. Projemiz kapsamında, PAT sahalarının uygun bir kota getirilerek drenaj sistemi ile yenilenmesi, ayrıca mevcut binaların güçlendirme ve onarım işlerinin yapımını başlıyoruz. Terminal, teknik blok kule, itfaiye binası, kuvvet santrali, lojman ve garaj binalarını güçlendireceğiz. 3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliği ile geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde ilave yeni bir pist inşa edeceğiz. 2 bin 720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 hızlı çıkış ve 4 bağlantı taksi yolu inşa edeceğiz. Apron ve çevre güvenlik yolunu yenileyeceğiz. Yeni ısı merkezi, regülatör binaları, nöbetçi kulübeleri ve çevre düzeni imalatlarını da yapacağız." diye konuştu.

Uraloğlu, depremde zarar gören 5 kilometre uzunluğundaki Hatay Havalimanı bağlantı yolundaki çalışmalarının devam ettiğini ve o dönemde hasar gören kesimlerin geçici onarımlarının Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yapıldığını söyledi.

Kalıcı onarımlar için de proje çalışmalarını tamamlayarak yapım ihalesini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, ihale kapsamında 2,5 kilometrelik kesimi yeniden inşa ettiklerini, kalan 2,5 kilometrelik kesimde ise onarım çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

Uraloğlu, afet dönemlerinde vatandaşları yalnız bırakmadıklarına dikkati çekerek, "Van, Elazığ, Malatya, Bingöl ve İzmir'de olan depremlerde, Karadeniz'i vuran sel felaketlerinde, Antalya, Manavgat, Muğla'da çıkan orman yangınlarında afet ne tür olursa olsun, biz hiçbir afette insanımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Eskiyi yerine getirmenin ötesine geçerek, her zerresinde ecdadımızın izi olan Hatay'ımızı çok daha güçlü ve gelişmiş bir şekilde ayağa kaldıracağız." ifadesini kullandı.

- "Devlet hizmet için vardır"

Dörtyol-Hassa projesinden bahseden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Amanosları demir yolu ve kara yolu tünelleriyle geçiyoruz. Bu sene inşallah ihalesini yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Devlet hizmet için vardır ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bugüne kadar AK Parti hükümetlerinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarım da bu inançla milletimize hizmet etmiştir. Yine önemli bir gelişme, yakından takip edilen, İskenderun'u Hatay'a bağlayacak ve Belen'i geçecek olan otoyol projesini bitirdik. Yatırım programlarına alma çalışmalarını başlattık. Orda da niyetimiz inşallah 2024 yılının ilk aylarında bu projenin ihalesini yaparak çalışmalara başlamak."

Bakan Uraloğlu, bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulunarak, Hatay Havalimanı'ndaki çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Uraloğlu, daha sonra Hatay Havalimanı'nın yeni projesiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.