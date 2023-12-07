Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sis etkisini artırdı.

Altınözü, Yayladağı ve Reyhanlı ilçesinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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