Depremde iş yeri yıkılan fotoğrafçı, stüdyoya dönüştürdüğü midibüste işini sürdürüyor

SALİM TAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da iş yeri yıkılan fotoğrafçı, stüdyoya dönüştürdüğü midibüste müşterilerine hizmet veriyor.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde fotoğrafçılık yapan Ayhan Kerpiç'in (56) 24 yıllık iş yeri depremde yıkıldı.

Tüm ekipmanı enkazda kalan Kerpiç, işine devam edebilmek için midibüs satın aldı.

Koltuklarını çıkardığı midibüsü stüdyoya dönüştüren Kerpiç, 20 Mart'tan bu yana müşterilerine mobil iş yerinde hizmet veriyor.

- "İnsanlar fotoğraf çektirmek için Adana'ya gidiyordu"

Fotoğrafçı Ayhan Kerpiç, AA muhabirine, depremde yıkılan iş yerinin enkazında kalan malzemelerinin tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Afette çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği, ev ve iş yerinin yıkıldığı Hatay'ı terk etmediğini belirten Kerpiç, şöyle konuştu:

"Depremin ilk günlerinde talep çok olduğundan konteyner bulamadım. İşimi mobil olarak yapmak için bir otobüs satın aldım. Otobüsün içini eşimle bir haftada yaptık. Koltuklarını söktük, hasarlı evimizden çıkarabildiğimiz perdeleri taktık. Depremde iş yerleri yıkılmayan arkadaşlarımdan ödünç olarak flaş, bilgisayar, monitör, yazıcı aldım. Depremde arabamda bir tane fotoğraf makinem kalmıştı. Onu kurtardım. İnsanlar fotoğraf çektirmek için Adana'ya kadar gidiyordu. Ben de burada ne yapabileceğimi düşündüm. Bilindik bir nokta olan Hatay Adliyesi önünde otobüsümü konumlandırdım. Çok şükür herkes memnun. İnsanların ihtiyaçlarını karşıladım."

Kerpiç, stüdyoya dönüştürdüğü midibüsünde fotoğraf çekiminin yanı sıra fotokopi ve çıktı alma gibi işleri yaptığını anlattı.

Müşterilerinin midibüste fotoğraf çekildiğini ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını dile getiren Kerpiç, "Hayata tutunmaya çalışıyorum. Daha önce iş yerimde çalışan elemanlarımı da yalnız bırakmadım, onlarla çalışıyorum. Şu an 2 elemanım ve bir stajyerimiz var." dedi.