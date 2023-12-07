Hatay'da otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cüdeyde Mahallesi'nde bir otomobil ve motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Araştırma sonucunda otomobili O.A, motosikleti de R.C.A'nın çaldığı tespit edildi.

Adresleri belirlenen zanlılar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.