Altınözü'nde öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde öğrenciler, harçlıklarını Filistin'e gönderilmesi için Türk Kızılay'a bağışladı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde öğrenciler, harçlıklarını Filistin'e gönderilmesi için Türk Kızılay'a bağışladı.
Altınkaya İmam Hatip Ortaokulu'nda, Filistin halkına yapılan zulme dikkat çekmek ve onlara destek olmak amacıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte öğrenciler, harçlıklarını Filistin'e gönderilmesi için Türk Kızılay Altınözü Temsilcisi Hüseyin Gülseren'e teslim etti.
Okul Müdürü Onur Büyükaşık, öğrencilerin bu davranışının kendilerini hem gururlandırdığını hem de duygulandırdığını belirtti.
Türk Kızılay Altınözü Temsilcisi Gülseren de öğrencilere anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.