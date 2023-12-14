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        Altınözü'nde öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde öğrenciler, harçlıklarını Filistin'e gönderilmesi için Türk Kızılay'a bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:19 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:19
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        Altınözü'nde öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde öğrenciler, harçlıklarını Filistin'e gönderilmesi için Türk Kızılay'a bağışladı.

        Altınkaya İmam Hatip Ortaokulu'nda, Filistin halkına yapılan zulme dikkat çekmek ve onlara destek olmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte öğrenciler, harçlıklarını Filistin'e gönderilmesi için Türk Kızılay Altınözü Temsilcisi Hüseyin Gülseren'e teslim etti.

        Okul Müdürü Onur Büyükaşık, öğrencilerin bu davranışının kendilerini hem gururlandırdığını hem de duygulandırdığını belirtti.

        Türk Kızılay Altınözü Temsilcisi Gülseren de öğrencilere anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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