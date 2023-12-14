Hatay'da göçmen kaçakçılığından 2 tutuklama
Hatay'da "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Hatay'da "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan aranan H.İ, H.E. ve S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler belirlenen adreslere operasyonla 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. ve S.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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