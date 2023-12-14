Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da göçmen kaçakçılığından 2 tutuklama

        Hatay'da "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 18:05 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da göçmen kaçakçılığından 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan aranan H.İ, H.E. ve S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler belirlenen adreslere operasyonla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. ve S.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Hatayspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Hatay'da 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Hatay'da 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Altınözü'nde öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı
        Altınözü'nde öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Gürgen, Hatay'da ko...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Gürgen, Hatay'da ko...
        Bakan Yardımcısı Gürgen: Kayıpları yerine getiremeyiz ama insanları güvenli...
        Bakan Yardımcısı Gürgen: Kayıpları yerine getiremeyiz ama insanları güvenli...
        Hatay İskenderun'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor
        Hatay İskenderun'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor