Düzensiz göçmelerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı Hatay'da hizmete başladı

Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla Hatay'da iki noktada Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

Vali Mustafa Masatlı, Mobil Göç Noktası aracının, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde konuşlandırıldığını söyledi.

İskenderun Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancıların kontrollerinin kısa süre içerisinde yapılmasına imkan sağlıyor.

Araçta, İl Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor.

Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, sınır dışı işlemlerine başlanması üzerine geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

Reyhanlı ilçesinde de kaymakamlık binası önünde konuşlandırılan Mobil Göç Noktası aracı, hizmetini sürdürüyor.

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