Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Düzensiz göçmelerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı Hatay'da hizmete başladı

        Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla Hatay'da iki noktada Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:53 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzensiz göçmelerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı Hatay'da hizmete başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla Hatay'da iki noktada Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

        Vali Mustafa Masatlı, Mobil Göç Noktası aracının, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde konuşlandırıldığını söyledi.

        İskenderun Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancıların kontrollerinin kısa süre içerisinde yapılmasına imkan sağlıyor.

        Araçta, İl Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor.

        Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, sınır dışı işlemlerine başlanması üzerine geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

        Reyhanlı ilçesinde de kaymakamlık binası önünde konuşlandırılan Mobil Göç Noktası aracı, hizmetini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        Rıza Çalımbay kararı!
        Rıza Çalımbay kararı!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet

        Benzer Haberler

        Rahatsızlanarak hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi Hatay'da defnedild...
        Rahatsızlanarak hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi Hatay'da defnedild...
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Hatay'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın
        Hatay'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın
        Hatay'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Liseliler, öksüz ve yetim depremzede çocuklara eşofman dikip, kukla yapıyor
        Liseliler, öksüz ve yetim depremzede çocuklara eşofman dikip, kukla yapıyor
        Hatay'da engelli çocuğa tekerlekli sandalye desteği
        Hatay'da engelli çocuğa tekerlekli sandalye desteği