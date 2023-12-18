Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İsalı Mahallesi'nde yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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