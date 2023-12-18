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        Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 20:34 Güncelleme: 18.12.2023 - 20:34
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        Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

        22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İsalı Mahallesi'nde yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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