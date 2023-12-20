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        Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Defne ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:27 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:45
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        Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Defne ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sümerler Mahallesi'nde 2 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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