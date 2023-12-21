Defne'deki depremzede öğrencilere kıyafet desteği

Hatay'ın Defne ilçesindeki depremzede öğrencilere mont ve bot hediye edildi.

Mersin'de bir özel okulun öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için proje hazırladı.

Proje kapsamında Defne ilçesindeki Çekmece Şehit Türkmen İlkokulu'nu ziyaret eden öğrenciler, eğitim alan 345 çocuğa mont ve bot yardımında bulundu.

Hediye takdiminin ardından öğrenciler sohbet etti.

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