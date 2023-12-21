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        Defne'deki depremzede öğrencilere kıyafet desteği

        Hatay'ın Defne ilçesindeki depremzede öğrencilere mont ve bot hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:45 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:45
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        Defne'deki depremzede öğrencilere kıyafet desteği
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        Hatay'ın Defne ilçesindeki depremzede öğrencilere mont ve bot hediye edildi.

        Mersin'de bir özel okulun öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için proje hazırladı.

        Proje kapsamında Defne ilçesindeki Çekmece Şehit Türkmen İlkokulu'nu ziyaret eden öğrenciler, eğitim alan 345 çocuğa mont ve bot yardımında bulundu.

        Hediye takdiminin ardından öğrenciler sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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