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        Hatay'ın 13 ilçesinde 2 bin 355 köy tipi afet konutunun inşası sürüyor

        SALİM TAŞ/MEHMET BAYRAK - Depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'ın 13 ilçesinde ihalesi yapılan 5 bin 584 köy tipi afet konutundan 2 bin 355'inin inşası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 12:44 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:52
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        Hatay'ın 13 ilçesinde 2 bin 355 köy tipi afet konutunun inşası sürüyor
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        SALİM TAŞ/MEHMET BAYRAK - Depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'ın 13 ilçesinde ihalesi yapılan 5 bin 584 köy tipi afet konutundan 2 bin 355'inin inşası devam ediyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce çalışmalar yapılıyor.

        Arsuz ilçesindeki konutları inceleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Hatay'da çok sayıda yapının depremlerde yıkıldığını veya büyük hasar gördüğünü söyledi.

        Hatay'ın 13 ilçesinde ihale edilen köy tipi afet konutu sayısının 5 bin 584 olduğunu, bunlardan 2 bin 355'inin yer teslimi yapılarak inşaatına başlandığını belirten Masatlı, "Şu ana kadar 56 konutumuzu teslim ettik. Bu ay içinde de inşallah 144 konutumuzu da vatandaşlarımızın iskanına sunacağız." diye konuştu.

        - Arsuz'da 4 kırsal mahallede konut yapımı sürüyor

        Vali Masatlı, depremlerden etkilen Arsuz ilçesinde de köy tipi afet konutu yapımının hızla sürdüğünü dile getirdi.

        İlçedeki 4 kırsal mahallede 494 köy tipi afet konutunun yapıldığını ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

        "Arsuz, Akdeniz'imizin, Hatay'ımızın güzel bir ilçesi. Deniz manzaralı, ormanların içerisindeki bir alanda Haymaseki köyümüzde kırsal konutlarımızı görüyoruz. 13 ilçemizde şu an itibarıyla kırsal konut çalışmalarımız devam ediyor. Bunlardan 494'ü Arsuz ilçemizin Arpaderesi, Tatarlı, Haymaseki ve Hüyük mahallelerimizde. Haymaseki Mahallemizde 2 etap şeklinde konutlarımız devam ediyor. Devletimiz bunları planlarken her tür donatıları da düşünmüş durumda. 100 ve üzerindeki köy konutlarımızın bulunduğu yerlerde başta köy konakları olmak üzere oradaki vatandaşlarımızın sosyalleşmesiyle ilgili pek çok faaliyet yapılıyor. Diğer taraftan ibadethanelerimiz, çocuklarımızın boş zamanlarını geçireceği park alanlarını da oluşturuyoruz. İnşallah en kısa sürede bütün bu ihale edilmiş olan kırsal konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın iskanına sunacağız."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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