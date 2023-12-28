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        Hatay Hassa'da deprem konutlarının inşası sürüyor

        LALE KÖKLÜ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde afet konutlarının inşası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:03
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        Hatay Hassa'da deprem konutlarının inşası sürüyor
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        LALE KÖKLÜ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde afet konutlarının inşası sürüyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 3 bin 878 kalıcı konutun inşa çalışmaları devam ediyor.

        Hassa'da evleri yıkılan veya ağır hasar alan hak sahipleri için yapımı süren ve yüzde 30 gerçekleşme sağlanan konutların martta teslimi planlanıyor.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, TOKİ marifetiyle 33 farklı noktada konut inşalarının aralıksız sürdüğünü anlattı.

        Bu kapsamda Hassa'da da deprem konutlarının hızla yükseldiğine dikkati çeken Masatlı, "Hassa, 6 Şubat ve devamındaki depremlerde çok hasar alan ilçelerimizden biriydi. Burada da süratle başta TOKİ konutları olmak üzere inşaatlarımıza başladık. Şu an itibarıyla Hassa ilçemizde 3 bin 878 konutun inşaatına devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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