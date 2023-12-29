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        Hatay'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

        Hatay'ın Belen ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı anne öldü, kızı ve sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 00:57 Güncelleme: 29.12.2023 - 01:30
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        Hatay'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
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        Hatay'ın Belen ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı anne öldü, kızı ve sürücü yaralandı.

        C.O. idaresindeki motosiklet, Antakya-İskenderun kara yolu Sarımazı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kıymet Ç. ve kızı D.Ç'ye çarptı.

        Kazada sürücü ve yayalar yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Kıymet Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İki kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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