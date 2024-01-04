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        Hatay'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 22:43 Güncelleme: 04.01.2024 - 22:47
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        Hatay'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletin sürücüsü öldü
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        Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakasız motosiklete, Orhanlı Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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