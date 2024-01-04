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        Hatay'da ölümlü trafik kazasına karışarak olay yerinden kaçan sürücü yakalandı

        Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, çarptığı motosikletin sürücüsünün ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 22:43 Güncelleme: 04.01.2024 - 22:43
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        Hatay'da ölümlü trafik kazasına karışarak olay yerinden kaçan sürücü yakalandı
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        Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, çarptığı motosikletin sürücüsünün ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Dün akşam saatlerinde Orhanlı Mahallesi'nde M.A. (29) idaresindeki otomobil, Taner Keremoğlu'nun kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

        Kazada, Keremoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

        Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Sürücü M.A, polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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