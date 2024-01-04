Hatay'da ölümlü trafik kazasına karışarak olay yerinden kaçan sürücü yakalandı
Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, çarptığı motosikletin sürücüsünün ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, çarptığı motosikletin sürücüsünün ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde Orhanlı Mahallesi'nde M.A. (29) idaresindeki otomobil, Taner Keremoğlu'nun kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
Kazada, Keremoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Sürücü M.A, polis ekiplerince yakalandı.
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