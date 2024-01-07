Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da park halindeki motosiklet yandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde depo içerisinde park halindeyken alev alan motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 23:21 Güncelleme: 07.01.2024 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da park halindeki motosiklet yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde depo içerisinde park halindeyken alev alan motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir depoda park halinde bulunan motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Biri elektrikli iki bisiklete de sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Motosiklet ve biri elektrikli iki bisiklet kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Hatay'da kuyuya düşen sahipsiz köpeği itfaiye kurtardı
        Hatay'da kuyuya düşen sahipsiz köpeği itfaiye kurtardı
        İskenderun'da konteynere sıkışan köpek yavrusunu itfaiye çıkardı
        İskenderun'da konteynere sıkışan köpek yavrusunu itfaiye çıkardı
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Hatay'da yatay mimari önerisi
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Hatay'da yatay mimari önerisi
        Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da prefabrik ev yandı; 2 çocuk yaşamını yitirdi
        Hatay'da prefabrik ev yandı; 2 çocuk yaşamını yitirdi