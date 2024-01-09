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        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Belen ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:03
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        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Belen ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

        Antakya-İskenderun yolunun Kıcı mevkinde Y.Ş. idaresindeki 31 RN 135 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Alevleri fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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