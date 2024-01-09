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        Hatay'da trafik kazasında iki otomobilde hasar oluştu

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik kazasında iki otomobilde maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:22 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:43
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        Hatay'da trafik kazasında iki otomobilde hasar oluştu
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik kazasında iki otomobilde maddi hasar oluştu.

        Numune Evler Mahallesi Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda, D.K idaresindeki 01 CBR 50 plakalı otomobil, K.A'nın kullandığı 31 PJ 180 plakalı otomobille çarpıştı.

        Sürücülerinin yaralanmadığı kazada iki otomobilde hasar oluştu.

        Kazanın ardından bir süreliğine trafiğe kapanan yol araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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