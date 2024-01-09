Hatay'da trafik kazasında iki otomobilde hasar oluştu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik kazasında iki otomobilde maddi hasar oluştu.

Numune Evler Mahallesi Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda, D.K idaresindeki 01 CBR 50 plakalı otomobil, K.A'nın kullandığı 31 PJ 180 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerinin yaralanmadığı kazada iki otomobilde hasar oluştu.

Kazanın ardından bir süreliğine trafiğe kapanan yol araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

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