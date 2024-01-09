Hatay'da 6 firari hükümlü yakalandı

Hatay'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari 6 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​

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