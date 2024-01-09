Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 18:29 Güncelleme: 09.01.2024 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede 5 adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde 1 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu, 380 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
        Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
        Hatay'da trafik kazasında iki otomobilde hasar oluştu
        Hatay'da trafik kazasında iki otomobilde hasar oluştu
        Depremlerin vurduğu Hatay, 2023'te coğrafi işaret başvurusunda ilk sırada y...
        Depremlerin vurduğu Hatay, 2023'te coğrafi işaret başvurusunda ilk sırada y...
        Depremi Hatay'da yaşayan basın mensupları, Çalışan Gazeteciler Günü'nü buru...
        Depremi Hatay'da yaşayan basın mensupları, Çalışan Gazeteciler Günü'nü buru...
        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı