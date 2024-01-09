Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 19:15 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökmeydan Mahallesi'ndeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, kimliklerini belirlediği 3 şüpheliyi Çetillik Mahallesi'nde hasarlı bir binadan hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, M.Y. ile G.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        İlk 11 belli oldu!
        İlk 11 belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
        Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
        Hatay'da trafik kazasında iki otomobilde hasar oluştu
        Hatay'da trafik kazasında iki otomobilde hasar oluştu
        Depremlerin vurduğu Hatay, 2023'te coğrafi işaret başvurusunda ilk sırada y...
        Depremlerin vurduğu Hatay, 2023'te coğrafi işaret başvurusunda ilk sırada y...
        Depremi Hatay'da yaşayan basın mensupları, Çalışan Gazeteciler Günü'nü buru...
        Depremi Hatay'da yaşayan basın mensupları, Çalışan Gazeteciler Günü'nü buru...
        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü