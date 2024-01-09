Hatay'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökmeydan Mahallesi'ndeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği 3 şüpheliyi Çetillik Mahallesi'nde hasarlı bir binadan hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, M.Y. ile G.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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