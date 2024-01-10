Hatay'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 31 GC 118 plakalı otomobil Pirinçlik Mahallesi'nde S.K. idaresindeki 31 AKY 345 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışma sonucu otomobil yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile aynı araçta bulunan D.T. ve M.G. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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