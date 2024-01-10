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        Hatay'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 22:35 Güncelleme: 10.01.2024 - 22:42
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        Hatay'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.K. yönetimindeki 31 GC 118 plakalı otomobil Pirinçlik Mahallesi'nde S.K. idaresindeki 31 AKY 345 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışma sonucu otomobil yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile aynı araçta bulunan D.T. ve M.G. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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