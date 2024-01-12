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        Hatay'da otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:58 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:07
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        Hatay'da otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.Ö. idaresindeki 06 ETE 09 plakalı otomobil, Dörtyol-İskenderun kara yolunda S.K'nin kullandığı 06 DCS 498 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü H.Ö. ile araçta bulunan N.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki kişi itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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