Hatay'da bir kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu

Hatay'ın Defne ilçesinde bir kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu.

Çekmece Mahallesi'nde bulunan zeytin bahçesindeki elektrik direğinin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mahmut K'nin (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince bahçede yapılan incelemede, elektrik direğinden kesilmiş kablolar olduğu tespit edildi.

Cenaze, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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