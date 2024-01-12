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        Hatay'da bir kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu

        Hatay'ın Defne ilçesinde bir kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:39 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:39
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        Hatay'da bir kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu
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        Hatay'ın Defne ilçesinde bir kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu.

        Çekmece Mahallesi'nde bulunan zeytin bahçesindeki elektrik direğinin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mahmut K'nin (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekiplerince bahçede yapılan incelemede, elektrik direğinden kesilmiş kablolar olduğu tespit edildi.

        Cenaze, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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