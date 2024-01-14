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        Hatay'da çevre gönüllüleri doğa yürüyüşü yaptı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde çevre gönüllüleri, düzenledikleri yürüyüşte doğadaki atıkları temizledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 11:49 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:53
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        Hatay'da çevre gönüllüleri doğa yürüyüşü yaptı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde çevre gönüllüleri, düzenledikleri yürüyüşte doğadaki atıkları temizledi.

        Atatürk Parkı'nda bir araya gelen 45 kişilik grup, "Doğayı sev kalbin için yürü" sloganıyla yürüyüş yaptı.

        Yaylalardan geçen 12 kilometrelik rotada ilerleyen katılımcılar, buldukları çöpleri topladı.

        Hem çevreyi temizleyen hem de doğal güzellikleri inceleyen grup, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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