Hatay'da çevre gönüllüleri doğa yürüyüşü yaptı
Hatay'ın Erzin ilçesinde çevre gönüllüleri, düzenledikleri yürüyüşte doğadaki atıkları temizledi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde çevre gönüllüleri, düzenledikleri yürüyüşte doğadaki atıkları temizledi.
Atatürk Parkı'nda bir araya gelen 45 kişilik grup, "Doğayı sev kalbin için yürü" sloganıyla yürüyüş yaptı.
Yaylalardan geçen 12 kilometrelik rotada ilerleyen katılımcılar, buldukları çöpleri topladı.
Hem çevreyi temizleyen hem de doğal güzellikleri inceleyen grup, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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