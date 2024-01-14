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        Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:39 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:48
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        Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        M.K. idaresindeki 34 BDR 002 plakalı otomobil, Akbez Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu K.M'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, K.M'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        K.M'nin cenazesi, incelemenin ardından Hassa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Sürücü de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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