Hatay'da ev hanımlarından kermes

Hatay'ın Defne ilçesinde, ev hanımları aile ekonomilerine katkı sağlamak için kermes düzenledi.

Gümüşgöze Mahallesi'nde düzenlenen kermeste, ev hanımları hazırladıkları yöresel ürünleri satışa sundu.

El işlerinden gıdaya kadar çok sayıda ürünün yer aldığı kermesle ev hanımları aile bütçesine katkı sağlıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.