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        Hatay'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Belen ilçesinde, çatısında yangın çıkan 3 katlı apartmanda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 11:19 Güncelleme: 21.01.2024 - 11:56
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        Hatay'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Belen ilçesinde, çatısında yangın çıkan 3 katlı apartmanda hasar oluştu.

        Sarımazı Mahallesi'ndeki binanın çatısı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, apartmanda hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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