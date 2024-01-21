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        Kocaeli'de trafik kazasında ölen astsubayın cenazesi Hatay'da defnedildi

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Kamacı'nın cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:37 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:41
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        Kocaeli'de trafik kazasında ölen astsubayın cenazesi Hatay'da defnedildi
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Kamacı'nın cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.

        Gölcük'te 19 Ocak'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Kamacı'nın (26) naaşı, işlemlerin ardından cenaze namazı için Kırıkhan'daki Hacı Meryem İçcan Camisi'ne götürüldü.

        Törene Kamacı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

        Namazın ardından Kamacı'nın cenazesi, Asri Mezarlığı'na defnedildi.

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