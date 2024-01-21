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        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 53 Suriye uyruklu yakalandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 53 Suriye uyruklu yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:15 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:24
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        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 53 Suriye uyruklu yakalandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 53 Suriye uyruklu yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlenen kamyoneti durdurmak istedi.

        Sürücüsü polisin ihtarına uymayıp kaçan araç, kovalamaca sonucu Girne Caddesi'nde yakalandı.

        Kamyonet ve arkasındaki kapalı römorkta bulunan 53 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, sürücü H.R'yi (42) gözaltına aldı.

        Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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