Hatay'da 1620 makaron ele geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1620 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1620 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1620 makaron ele geçirildi, sürücü A.A. gözaltına alındı.
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