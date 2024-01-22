Hatay'da 1620 makaron ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1620 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1620 makaron ele geçirildi, sürücü A.A. gözaltına alındı.