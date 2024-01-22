Hatay'da kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özerli Mahallesi'ndeki bir işletmeye baskın düzenledi.
Denetimde kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza kesildi.
İş yeri sahibi A.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
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