Hatay'da kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özerli Mahallesi'ndeki bir işletmeye baskın düzenledi.

Denetimde kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza kesildi.

İş yeri sahibi A.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.