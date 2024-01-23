Hatay'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Antakya ilçesi Madenboyu ve Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu mahallelerinde takip ettikleri 2 otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçlarda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla N.A, H.S. ve R.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.S nöbetçi hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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