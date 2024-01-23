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        Hatay'da park halindeki otomobil yandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:10 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:16
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        Hatay'da park halindeki otomobil yandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Atatürk Mahallesi Cuma Karaali sokak üzerinde park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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