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        Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:41 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:59
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        Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör yaralandı.

        Kuşalanı Mahallesi'nde yıkım kararı verilen ağır hasarlı 4 katlı bir bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

        İş makinesinin bir kısmı enkaz altında kalırken, araç içerisinde sıkışan operatör, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralanan operatör, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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