Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör yaralandı.

Kuşalanı Mahallesi'nde yıkım kararı verilen ağır hasarlı 4 katlı bir bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

İş makinesinin bir kısmı enkaz altında kalırken, araç içerisinde sıkışan operatör, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan operatör, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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