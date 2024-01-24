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        Hatay'da araçta çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Belen ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:08
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        Hatay'da araçta çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Belen ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araçta hasar oluştu.

        İssume Mahallesi'nde seyreden 31 AIB 018 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Araçta hasar meydana geldi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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