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        Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gözaltına alınan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 13:32 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:32
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        Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gözaltına alınan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Telekom'a ait 270 metre bakır internet ve telefon kablosunun çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, kimlikleri tespit edilen zanlılar M.A. ve H.A. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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