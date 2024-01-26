Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gözaltına alınan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Telekom'a ait 270 metre bakır internet ve telefon kablosunun çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kimlikleri tespit edilen zanlılar M.A. ve H.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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