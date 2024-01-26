Hatay'da 8 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.F'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Saraykent Mahallesi'nde bir adreste olduğunu belirlediğini hükümlüyü operasyonla yakaladı.

R.F'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ile 46 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine gönderildi.

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