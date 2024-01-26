Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 8 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:11 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 8 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.F'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, Saraykent Mahallesi'nde bir adreste olduğunu belirlediğini hükümlüyü operasyonla yakaladı.

        R.F'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ile 46 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        İngiltere Kralı 3. Charles ameliyat oldu
        İngiltere Kralı 3. Charles ameliyat oldu
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları

        Benzer Haberler

        Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da adli kolluk koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
        Hatay'da adli kolluk koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
        Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Hatay'da (2)
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Hatay'da (2)
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, basınla buluştu
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, basınla buluştu
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Hatay'da
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Hatay'da