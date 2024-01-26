Hatay'da zabıta ekiplerince iş yerleri denetlendi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde zabıta ekiplerince iş yerlerinde denetim yapıldı.

Belediyenin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren iş yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler kapsamında, iş yerlerinde hijyen kuralları ile fiyat etiketlerini kontrol edildi.

Benzer çalışmanın devam edeceği öğrenildi.

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