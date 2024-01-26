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        Hatay'da zabıta ekiplerince iş yerleri denetlendi

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde zabıta ekiplerince iş yerlerinde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:57 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:14
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        Hatay'da zabıta ekiplerince iş yerleri denetlendi
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde zabıta ekiplerince iş yerlerinde denetim yapıldı.

        Belediyenin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren iş yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor.

        Denetimler kapsamında, iş yerlerinde hijyen kuralları ile fiyat etiketlerini kontrol edildi.

        Benzer çalışmanın devam edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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