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        Hatay'da yoğun sis etkili oldu

        Hatay'ın Belen ilçesinde akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 18:40 Güncelleme: 26.01.2024 - 18:52
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        Hatay'da yoğun sis etkili oldu
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        Hatay'ın Belen ilçesinde akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

        Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Trafik ekipleri, sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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