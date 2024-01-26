Hatay'da yoğun sis etkili oldu

Hatay'ın Belen ilçesinde akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Trafik ekipleri, sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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