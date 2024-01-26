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        Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binanın zemin etüdü mühendisi tutuklandı

        Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği Defne Apartmanı'na yönelik soruşturmada, binanın zemin etüdünü hazırlayan mühendis S.Ö. tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 23:48 Güncelleme: 26.01.2024 - 23:48
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        Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binanın zemin etüdü mühendisi tutuklandı
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        Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği Defne Apartmanı'na yönelik soruşturmada, binanın zemin etüdünü hazırlayan mühendis S.Ö. tutuklandı.

        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 5 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesindeki Defne Apartmanı'yla ilgili binanın zemin etüdünü hazırlayan kadın mühendis S.Ö. gözaltına alındı.

        Yıkılan apartmanın bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak tespit edilen S.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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