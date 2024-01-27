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        Hayat Hatay Projesi Lojistik Merkezi açıldı

        Hatay Valiliğince kentteki kadın kooperatiflerini desteklemek, ekonomiye katkı sağlamak amacıyla Hatay Kadın Kooperatifleri Destek Platformu kapsamında çalışmaları tamamlanan Hayat Hatay Projesi Lojistik Merkezi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 18:43 Güncelleme: 27.01.2024 - 18:54
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        Hayat Hatay Projesi Lojistik Merkezi açıldı
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        Hatay Valiliğince kentteki kadın kooperatiflerini desteklemek, ekonomiye katkı sağlamak amacıyla Hatay Kadın Kooperatifleri Destek Platformu kapsamında çalışmaları tamamlanan Hayat Hatay Projesi Lojistik Merkezi hizmete girdi.

        40 kadın kooperatifin bir araya geldiği proje kapsamında kadınlar Belen Spor Salonu'nda oluşturulan merkezde hem üretim yapacak hem de ürettiklerini pazarlama imkanı bulacak.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinden sonra kentin ihya ve inşası için çalıştıklarını söyledi.

        Masatalı, kentin her alanında depremin yaralarını sarmak, şehri yeniden eski güzel günlerine ve daha güçlü şekilde döndürme çabası içinde olduklarını belirtti.

        Kadın kooperatiflerinin kurulması ve geliştirilmesi öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de öncülük ettiği kadın kooperatiflerinin kurulması ve geliştirilmesi bizim de önceliklerimiz arasına girmiş oldu. Asırların afetinde hep birlikte sarsıldık. Kadınlarımız bu zorlu durumda da topyekun ayağa kalkabilmemiz için en ön safta canla başla mücadele ettiler, etmeye de devam ediyorlar. Bu anlamda ilimizin güçlü kadınları da başarı öykülerini yazacaklar ve hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri, kurdukları işlerle başkalarına ekmek kapısı açmaları ve katma değer üretmeleri bakımından insanlarımıza da ilham kaynağı olacaklardır. İlimizdeki girişimci kadınlarımızı ülkemizin zengin kaynakları ve yerel motiflerimizle harmanladıkları iş fikirleriyle ülkemiz ve ilimiz ekonomisine değerli katkılar sunacağına inandık ve inancımız tamdır."

        Vali Masatlı, depremden etkilenen yer sorunu yaşayan kadın kooperatiflerine bizzat ziyaretler gerçekleştirerek ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini kaydetti.

        Kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünlerin satış ve pazarlamasına destek olduklarını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

        "Kadın kooperatiflerimize yönelik girişimcilik, dijitalleşme, pazarlama, kurumsal kimlik, iş geliştirme, yeni nesil araçlarla markalaşma gibi bir süreci de işletmeye başladık. Kadın kooperatifimizin ürettikleri ürünlerin satış ve pazarlanmasına destek olunması için ilgili kurum ve kuruluşlarla tematik toplantılarla gerçekleştirmiş olduk. Böylece kadın kooperatiflerimizi daha donanımlı hale getirerek, sürdürülebilir bir üretimle pazar rekabeti adına önemli ve büyük bir yolda katetmiş olduk. Bilindiği üzere ilimiz yöresel, tarihi ve kültürel zenginlikler açısından önemli bir yere sahiptir. Bunlarla birlikte kadın kooperatiflerimizin el emeği ve göz nuru ile ürettiklerini dünyaya tanıtmak adına 'Hayat Hatay' üst markasını oluşturduk. Akabinde bu markamızın www.hayathatay.com adlı e ticaret sitesini de hayata geçirmiş olduk. Bu sadece bir alışveriş sitesi değil, aynı zamanda dijitalleşen dünyada sosyal sorumluluk adına attığımız bir adımdır. Bu vizyonla kadın kooperatiflerimizin sevgiyle ve özenle ürettikleri ürünlerin tek noktadan satışı ve pazarlanması için açılışını yapacağımız bu lojistik merkezimizi de oluşturmuş olduk. Lojistik merkezimizde şuan için 18 farklı kategoride toplam da 105 bin 987 ürünümüz stoklanmıştır. Bu sayımız tabi ki gün geçtikçe artacaktır."

        Programda Hayat Hatay Projesi Lojistik Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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