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        Hatay'da depremde hayatını kaybedenlerin anısına bisiklet turu düzenlendi

        Hatay'ın Erzin ilçesinde bir grup vatandaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin anısına bisiklet turu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 23:51 Güncelleme: 01.02.2024 - 23:51
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        Hatay'da depremde hayatını kaybedenlerin anısına bisiklet turu düzenlendi
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde bir grup vatandaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin anısına bisiklet turu düzenledi.

        İlçede bir araya gelen 45 bisikletli, depremde hayatını kaybedenler anısına yaklaşık 25 kilometre pedal çevirdi.

        Etkinliğe katılan bisikletliler sokaklarda yaşayan hayvanlar için de ilçenin farklı noktalarına mama bıraktı.

        "2 Gün 2 Teker" bisiklet grubu temsilcisi Önder Akyol, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek bir daha böyle bir afetin yaşanmamasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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