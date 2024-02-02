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        Üniversitedeki 55 bin kamyon malzemeyle hazırlanan alanda depremzede aileler barınıyor

        İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından yaklaşık 2 yıl önce 55 bin kamyon dolgu malzemesiyle hazırlanan ve afet durumları için hazır hale getirilen alan, İskenderunlu 3 bin 200 depremzede aileye yaklaşık 1 yıldır ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 09:37 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:54
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        Üniversitedeki 55 bin kamyon malzemeyle hazırlanan alanda depremzede aileler barınıyor
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        İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından yaklaşık 2 yıl önce 55 bin kamyon dolgu malzemesiyle hazırlanan ve afet durumları için hazır hale getirilen alan, İskenderunlu 3 bin 200 depremzede aileye yaklaşık 1 yıldır ev sahipliği yapıyor.

        Rektör Prof. Dr. Tolga Depci, 2020'de rektör olduktan sonra ilk olarak afet durumunda üniversitedeki toplanma yerlerinin belirlenmesi ve olağanüstü durumunda yapılacaklar konusunda çalışma yürütülmesini istedi.

        Üniversitenin merkez yerleşkesindeki bataklık alanları belediyelerden aldığı destekle yaklaşık 55 bin kamyon dolgu malzemesiyle doldurup, rezerv alan haline getiren üniversite yönetimi, aynı zamanda AFAD'a olağanüstü durumlarda buraların kullanılabileceği bilgisini verdi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çocukları ve eşini de alıp yerleşkeye gelen ve hızla yemek çıkarılmasını isteyen Depci, İskenderun ve Dörtyol kampüslerinin kapısını açarak ilk 2 saatte 4 bine yakın depremzedeye sıcak yemek imkanı ve barınma olanağı sağladı.

        Sonrasında yerleşke içine önce çadırkent, daha sonra da konteynerler için yer gösteren üniversite, AFAD'ın koordine merkezinin de yine yerleşke içerisinde olmasını sağladı.

        Üniversite kampüsünde depremden hemen sonra kurulan ve şimdi konteyner kent haline getirilen alanda 3 bin 200 aile, 1 yıldır yaşamını sürdürüyor.

        - "Depremden yaklaşık yarım saat sonra 4 bin kişiyi ağırladık"

        Depci, AA muhabirine, depreme 4'üncü kattaki evinde yakalandığını, depremin ardından da hızla ailesiyle üniversitenin yerleşkesine gelerek, tüm depremzedeleri üniversiteye davet ettiklerini söyledi.

        İnsanları korunaklı ve güvenlik bir yer olduğu için yerleşkeye davet ettiğini anlatan Depci, "Depremden yaklaşık yarım saat sonra 4 bin kişiyi ağırladık. AFAD merkezini buraya davet ettik ve şehrin tüm koordinasyonu buradan sağlanmış oldu." dedi.

        Depremden 2 yıl önce üniversite yerleşkesinde çok fazla bataklık alanın olduğuna dikkati çeken Depçi, şöyle konuştu:

        "55 bin kamyonluk bir dolgu malzemesiyle bu bataklığı doldurduk. Tabi bilinçli olarak doldurduk ve altyapılarını hazırlamıştık. Amacımız rezerv alanlar belirlemekti. İyi ki de bunları yapmışız. Toplumla beraber ve iç içe olan bir kurumuz. Böyle bir felakette hep birlikte olmak lazım, biz bunu gerçekleştirdik. Böyle bir felakette hep birlikte olmak lazım, biz bunu gerçekleştirdik. Şu anda 3 bin 200 konteynerimiz kampüste kurulmuş durumda."

        Depci, üniversitede halen 2 büyük konteyner alanı bulunduğunu belirterek, "Sanki biz böyle bir depreme hazırlık yapmışız gibi oldu. Üniversite olarak 2,5 yıldır aslında bu depreme hazırlanmışız." dedi.

        Rektör Depci, yüz yüze olması gereken tüm fakültelerin öğrencilerini eğitime çağırdıklarını, deprem sonrası ilk dönemde 3 bin 600 öğrenciyi, ara dönemde de 2 bin 600 öğrenciyi daha çağırarak 6200 öğrenciyi yüz yüze eğitime davet ettiklerini vurgulayarak, "YÖK başkanımız Erol Özvar'ın bölgemizin yeniden hayata geçmesi, kalkınması için önerileri ve önderliğinde İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde Kaynakçılık Meslek Yüksekokulu kurduk, Kaynak Mükemmeliyet Merkezini faaliyete geçirdik." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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