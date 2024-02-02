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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde atölyesi yıkılan bağlama ustası, dut ağaçlarına kulübesinde ses katıyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da iş yerinin bulunduğu bina depremde yıkılan 53 yaşındaki enstrüman ustası Kazım Berberci, Belen ilçesinde kurduğu kulübede dut ağaçlarından bağlama üretmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:23 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:44
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde atölyesi yıkılan bağlama ustası, dut ağaçlarına kulübesinde ses katıyor
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da iş yerinin bulunduğu bina depremde yıkılan 53 yaşındaki enstrüman ustası Kazım Berberci, Belen ilçesinde kurduğu kulübede dut ağaçlarından bağlama üretmeye devam ediyor.

        İskenderun'da bağlama imalatına 13 yaşında çırak olarak başlayan Berberci, 2001'de trafik kazası nedeniyle sol ayağını kaybetti.

        Ayağına takılan protezle hayata tutunan Berberci'nin hem üretim hem tamirat yaptığı atölyesinin bulunduğu İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki afette yıkıldı.

        Berberci, yaşadığı zorluklara rağmen ömrünü adadığı mesleğini sürdürmek için Belen ilçesindeki arazisine kulübe yaptırdı.

        Atölyesindeki malzemeleri kulübeye taşıyan 3 çocuk babası, vatandaşlardan aldığı veya atıl durumdaki dut ağaçlarının parçalarını işleyerek oyma bağlama yapıyor.

        Müşterilerinin sazlarının tamirini de yapan Berberci'nin uzun uğraş sonucu ortaya çıkardığı enstrümanlar, yurt genelinden talep görüyor.

        - "Yeter ki üretilsin, bu meslek devam etsin"

        Kazım Berberci, AA muhabirine, 13 yaşındayken kırık sazını yaptırmak için gittiği bağlamacı Ahmet Çeken'in yanında çıraklığa başladığını söyledi.

        Ayağındaki engelin mesleğinin önüne geçemediğini belirten Berberci, "Oyma duttan tek parça bağlamaları şu anda üreten pek yok. Önceden ustamla beraber oyardık, o yaşlanınca bıraktı ama ben mesleğe devam ettim." dedi.

        Berberci, depremde iş yeri ve ustası Çeken'i kaybettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Ustam bana mesleği öğretmeseydi protez ayağımla ne yapardım bilmiyorum. Çok şükür ekmeğimi çıkartıyorum. Gerekirse yanımda eleman da yetiştiririm. Yeter ki üretilsin, bu meslek devam etsin. İşimi çok seviyorum, çocuğum gibi. Meslek çok yorucu ama biraz uzak kaldığım an sazlarımı özlüyor, atölyeme geri dönmek istiyorum. Onlar artık bir parçam olmuş."

        Berberci, fiyatı 5 bin liradan başlayan bağlamaları arayan müşterileri ile mağazalara gönderdiğini kaydetti.

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