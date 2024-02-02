İskenderun Acil Durum Hastanesinde günlük ortalama 1500 hastaya hizmet veriliyor MUSTAFA GÜNGÖR - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından temeli atılan ve 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan 200 yataklı İskenderun Acil Durum Hastanesinde günlük ortalama 1500 hastaya hizmet sunuluyor.

MUSTAFA GÜNGÖR - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından temeli atılan ve 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan 200 yataklı İskenderun Acil Durum Hastanesinde günlük ortalama 1500 hastaya hizmet sunuluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından acil ihtiyaç olması nedeniyle geçen yıl 27 Mart'ta temeli atılan hastane 27 Kasım'da hasta kabulüne başladı.

Farklı branşlarda 33 polikliniğin yanı sıra fizik tedavi ve rehabilitasyon alanıyla 7 ameliyathanenin yer aldığı hastanede, günlük ortalama 1500 poliklinik hizmeti veriliyor.

Hastanede, 27 Kasım'dan bu yana İskenderun'un yanı sıra çevre ilçelerden gelen depremzedelere de hizmet sunuluyor.

İskenderun Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Çam, AA muhabirine, depremden hemen sonra inşaatına başlanan hastanenin 8 ayda tamamlandığını söyledi.

Hastane binasının tek katlı ve çelik konstrüksiyon olarak inşa edildiğini aktaran Çam, acil durum hastanesi olmalarına rağmen bir devlet hastanesinde bulunması gereken bütün özelliklere sahip olduklarını belirtti.

Hasta kabulüne başlanan hastanenin tam teşekküllü olduğunu belirten Çam, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2 aylık bir hastaneyiz. Günde polikliniklerimize yaklaşık 1000, acil servisimize de 500 kadar hasta geliyor. Toplamda 1500 kadar hastaya hizmet veriyoruz. Burada bütün branşlarımızda poliklinik hizmeti vermekteyiz. Hastanenin kapalı alanı 18 bin metrekare. Hastanemiz 200 yataklı. 31 yoğun bakım yatağımız ve 7 ameliyathanemiz var. Bütün radyolojik cihazlara sahibiz."

Çam, hastanenin ilçenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

- "1000 yataklı bir hastane kompleksi olacak"

Doktor, ebe, hemşire, yardımcı sağlık, temizlik ve güvenlik olmak üzere yaklaşık 1000'e yakın personelle hizmet verdiklerini belirten Çam, şunları kaydetti:

"Hastanenin yapıldığı alan, güvenli bir alan. Aynı zamanda hastanemizin alt sınır komşusu olarak 600 yataklı bir eğitim araştırma hastanesi yapılıyor. Devamında bu iki hastane birleşecek ve 1000 yataklı bir hastane kompleksi olacak. Burada zaten daha önceden mevcut TOKİ binaları vardı. Yaklaşık 5 bin nüfus var ama alt mahallelerde 50 bine yakın bir nüfus mevcut. Ayrıca burada yeni yapılıyor olan TOKİ'lerle bu yerleşim alanına yaklaşık 50 bin nüfusun kayacağı düşünülüyor. Bu bakımdan hastane 100 bin nüfusun ortasında konuşlanmış, çevre yol bağlantıları da tamamlanınca son derece merkezi bir yerde kalmış olacak."